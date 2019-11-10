Сегодня Турция чтит память Ататюрка

Турция 10 ноября чтит память основателя Республики – Мустафы Кемаля Ататюрка.

В этот день в 1938 году Турецкая Республика потеряла своего основателя и первого президента.

Ататюрк скончался в 9 часов 05 минут в возрасте 57 лет во дворце Долмабахче в Стамбуле.

С того времени каждый год 10 ноября во время кончины основателя современной Турции по всей стране объявляется минута молчания.

У мавзолея Ататюрка в Анкаре с участием главы государства прошла церемония, посвященная 81-летию со дня кончины основателя и первого президента страны.

Десятки тысяч граждан страны со всей страны съезжаются в Анкару для посещения мавзолея Ататюрка.

Мероприятия памяти великого государственного деятеля проводятся в каждой из 81 провинции Турции.

Возглавив национально-освободительное движение и войну за независимость Турции, Ататюрк создал новое государство, провел ряд серьезных политических, социальных и культурных реформ.

В качестве председателя Великого национального собрания (парламент), а затем как президент Турецкой Республики, он приобрел непререкаемый авторитет и уважение в Турции и за ее пределами. (Агентство Анадолу)