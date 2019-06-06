Сегодня состоится второй полуфинальный матч Лиги наций УЕФА.
В борьбе за путёвку в финал встретятся сборные Голландии и Англии.
Последний раз две команды играли друг с другом 23 года назад — в 1996-го на Чемпионате Европы англичане обыграли соперников со счётом 4:1. Из нынешних составов команд 10 человек на момент проведения той встречи ещё не появились на свет.
Отметим, что победитель сегодняшнего матча в финале сыграет с Португалией. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.
Лига наций УЕФА
Лига А, 1/2 финала
22:45. Голландия — Англия
Главный судья: Клеман Турпен (Франция)
«Афонсу Энрикиш» (Гимарайнш, Португалия)