Сегодня прошли похороны главного редактора газеты «Эхо» Рауфа Талышинского

Как сообщает АПА, сегодня в мечети Тезепир состоялась церемония прощания со скончавшимся накануне главным редактором газеты «Эхо», заслуженным журналистом Республики Рауфом Талышинским, в которой приняли участие близкие покойного, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, главный редактор «525-ci qəzet» Рашад Меджид, главный редактор газеты «Ayna»-«Зеркало» Эльчин Шихлы, председатель журналистского объединения «Yeni nəsil» Ариф Алиев, главный редактор газеты «Yeni Müsavat» Рауф Арифоглу, другие журналисты, представители общественности.

По завершении церемонии прощания покойный был похоронен на кладбище «Qurd Qapısı».

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