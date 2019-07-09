Сегодня пройдет пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Сегодня пройдет очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
В повестку заседания включены 38 вопросов.
Это проекты поправок в законы «О судах и судьях», «О государственной пошлине», «О трудовых пенсиях», «О дорожном движении», «О государственных закупках», а также изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных проступках. Проекты поправок будут обсуждаться во втором и третьем чтениях.
Кроме того, депутаты также рассмотрят законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год».