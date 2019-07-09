Сегодня пройдет пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Сегодня пройдет очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

В повестку заседания включены 38 вопросов.

Это проекты поправок в законы «О судах и судьях», «О государственной пошлине», «О трудовых пенсиях», «О дорожном движении», «О государственных закупках», а также изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных проступках. Проекты поправок будут обсуждаться во втором и третьем чтениях.

Кроме того, депутаты также рассмотрят законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год».

| 2019-07-09T09:54:02+00:00 9 июля 2019, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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