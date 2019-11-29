Сегодня по всему миру проходят протесты в защиту климата

Австралия стала первой страной, где в пятницу, 29 ноября, прошли акции в защиту климата в рамках акций Fridays for Future («Пятница ради будущего»). В мегаполисе Сиднее, многие дни окутанном клубами дыма из-за лесных пожаров, сотни школьников и климатических активистов собрались перед штаб-квартирой правящей в Австралии Либеральной партии. Демонстранты считают, что именно изменения климата вызвали опустошительные пожары, более трех недель бушующие в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны. «Вы сжигаете наше будущее», — стоит на одном из транспарантов.

Протесты против изменения климата прошли и в Японии. Сотни демонстрантов прошли по токийскому району Синдзюку, где базируются офисы крупнейших корпораций Японии.

Ожидается, что в климатических протестах в пятницу по всему миру примут участие сотни тысяч человек. (Русская Служба DW)