Сегодня палестинцы проведут День гнева

Палестинцы организуют во вторник всенародный День гнева в знак протеста против признания администрацией США законности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в понедельник палестинское информационное агентство WAFA.

«Фракции Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с движением ФАТХ, государственными учреждениями и профсоюзами призывают население выйти на митинги и марши с осуждением американо-израильского заговора против нашего народа и кражи нашей земли», — говорится в обнародованном заявлении. День гнева планируется к проведению на всех палестинских территориях. (ТАСС)

| 2019-11-25T22:53:11+00:00 26 ноября 2019, 05:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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