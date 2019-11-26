Сегодня палестинцы проведут День гнева

Палестинцы организуют во вторник всенародный День гнева в знак протеста против признания администрацией США законности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в понедельник палестинское информационное агентство WAFA.

«Фракции Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с движением ФАТХ, государственными учреждениями и профсоюзами призывают население выйти на митинги и марши с осуждением американо-израильского заговора против нашего народа и кражи нашей земли», — говорится в обнародованном заявлении. День гнева планируется к проведению на всех палестинских территориях. (ТАСС)