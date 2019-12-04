Сегодня определятся соперники «Нефтчи», «Габала» и «Сабаила»

Сегодня состоятся еще три матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, все матчи пройдут в Баку.

Так, победители игр «Гарадаг-Локбатан» — «Зиря», «Сабах» — «Агсу», «Сумгайыт» — «Загатала» в четвертьфинале сыграют соответственно с «Сабаилом», «Габалой» и «Нефтчи».

14:00. «Зиря» — «Гарадаг-Локбатан»

Баку, стадион спорткомплекса Зиря. Главный арбитр — Рашад Ахмедов.

15:00. «Сабах» — «Агсу»

Масазыр, стадион «Банк Республика Арена». Главный арбитр — Фарид Гаджиев.

17:00. «Сумгайыт» — «Загатала»

Сумгайыт, стадион «Капитал банк Арена». Главный арбитр — Ниджат Исмаиллы.

Отметим, что на сегодняшний день известна лишь одна четвертьфинальная пара: «Кешля» — «Карабах».