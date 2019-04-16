Сегодня определятся два первых полуфиналиста Лиги чемпионов

Сегодня состоятся два первых ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встречи состоятся в Италии и Испании. «Ювентус» примет нидерландский «Аякс», а «Барселона» — английский «Манчестер Юнайтед». Завершившему первую игру ничьей со счетом 1:1 на выезде «Ювентусу» достаточно сыграть без голов на родном поле, чтобы выйти в полуфинал. «Аякс» же выйдет на поле, чтобы впервые в истории одержать победу в Турине. Хотя амстердамцев устроит и результативная ничья от 2:2 и выше.

В этом матче в составе нидерландской команды из-за дисквалификации не сыграет Николас Тальяфика. Хассан Банде пропустит игру из-за травмы. Под вопросом участие Френки де Йонга, получившего небольшую мышечную травму. В составе же «Старой синьоры» нет дисквалифицированных футболистов, однако травмированные Мартин Касерес, Маттиа Перин, Андреа Бартдзальи и Эмре Джан игру пропустят.

Что касается другого матча игрового дня, «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле Гуннара Сульшера, который проиграл «Барселоне» на домашнем поле со счетом 0:1, должен обязательно добиваться победы на «Ноу Камп» для выхода в полуфинал. 20 лет английский клуб назад, обыграв на этом стадионе в финале мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 стал победителем Лиги чемпионов во второй раз за свою историю. В той встрече Сульшер выступал как игрок. Вышедший на поле на 81-й минуте норвежский нападающий забил в добавленное время победный гол своей команды.

«Барселона» не проиграла ни в одной из 4 встреч, проведенных на родном поле против «красных дьяволов», – 2 победы, 2 ничьи. Более того каталонский представитель не познал поражения в 30 последовательных матчах Лиги чемпионов, проведенных на «Ноу Камп».

В составе гостей на поле не выйдут Люк Шоу из-за дисквалификации, Эрик Байи, Маттео Дармиан, Антонио Валенсиа и Алексис Санчес – из-за травм. У хозяев поля дисквалифицированных или травмированных нет.

Лига чемпионов

1/4 финала, ответные игры

16 апреля

23:00 «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Главный судья: Феликс Брых (Германия)

Барселона, стадион «Ноу Камп»

Первая игра — 1:0

23:00 — «Ювентус» (Италия) — «Аякс» (Голландия)

Главный судья: Клеман Тюрпин (Франция)

Турин, стадион «Альянц»

Первая игра — 1:1.

(Чемпионат.com)