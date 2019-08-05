Сегодня определится потенциальный соперник «Карабаха» в плей-офф ЛЧ

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Как передаёт Report, в результате определится потенциальный соперник азербайджанского клуба «Карабах«.

В случае, если агдамская команда одолеет кипрский АПОЭЛ, она встретится с одним из 8 клубов из 4 пар:

Путь чемпионов

Сеяные

«ПАОК» (Греция) — «Аякс» (Нидерланды)

«ЧФР» (Румыния) — «Селтик» (Шотландия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания)

«Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия)

Несеяные

«Янг Бойз» (Швейцария)

«АПОЭЛ» (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан)

«Славия» (Чехия)

«Марибор» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия)

Начиная с раунда плей-офф, к 6 победителям 3-го квалификационного раунда присоединятся также чемпионы Швейцарии и Чехии, занимающих 12-13 места в рейтинге УЕФА. Игры 3-го раунда состоятся 6-7 и 13 августа. В результате, 4 победившие команды пройдут в групповой этап ЛЧ, а проигравшие — в Лигу Европы.

Путь Лиги

Сеяные

«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина)

Несеяные

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция)

«Базель» (Швейцария) — «ЛАСК» (Австрия)

В Пути Лиги 4 победителя 3-го квалификационного раунда сыграют в плей-офф. В результате, 2 победившие команды пройдут в групповой этап ЛЧ, а проигравшие — в Лигу Европы.

Матчи плей-офф состоятся 20-21 и 27-28 августа.

Отметим, что церемония жеребьёвки начнётся в 14:00 по бакинскому времени.