Сегодня определится новый лидер британских консерваторов

Победитель избирательной гонки за пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии будет объявлен сегодня в лондонском Конференц-центре имени Елизаветы II, сообщает ТАСС.

Борьбу за эту должность на протяжении последнего месяца вели известный евроскептик Борис Джонсон и глава британского МИД Джереми Хант. Еще 11 претендентов выбыли из гонки на более ранних этапах. Таким образом, один из двух кандидатов на правах лидера тори уже в ближайшую среду возглавит правительство, став преемником Терезы Мэй и 77-м премьер-министром Соединенного Королевства.

Безоговорочным фаворитом лидерской гонки является Джонсон, который в кабинете Мэй возглавлял Форин-оффис (2016-2018 годы), а еще раньше был мэром Лондона (2008-2016 годы). Его лидерские позиции в преддверии объявления результатов голосования настолько незыблемы, что британские букмекеры, которые редко ошибаются в своих прогнозах, оценивают вероятность победы Ханта в 1%.