Сегодня около 20:20-21:06 можно будет увидеть новую Луну

В Азербайджане луна обновилась 3 июня около 14.03 по местному времени, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО).

Новую луну можно увидеть только через 14-16 часов в странах, близко расположенных к экватору. В странах, которые далеки от экватора, ее можно увидеть через 18-20 часов.

Поэтому в Азербайджане луну можно будет увидеть сегодня вечером в пределах 20:20-21:06 часов.

Напомним, что согласно фетве Совета газиев УМК, первый день священного месяца Рамазан пришелся на 6 мая, а праздник будет отмечаться 5 июня.

Отметим, что в связи с праздником Рамазан 5 и 6 июня объявлены в Азербайджане нерабочими днями.