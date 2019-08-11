Сегодня начинается вторая фаза совместных военных учений Южной Кореи и США

Южная Корея и США начинают сегодня вторую фазу совместных военных учений, реакцией на которые стали ракетные испытания в КНДР.

Как сообщалось ранее, на 11-20 августа были запланированы американо-южнокорейские учения под кодовым названием «19-2 Тонмэн» (буквально означает «Союз-2 2019 года»). Однако из-за угроз КНДР пересмотреть курс на денуклеаризацию из-за этих планов, США и Южная Корея начали учения 5 августа, а от названия «19-2 Тонмэн» решили вовсе отказаться.

Таким образом речь теперь идет о «корейско-американских совместных штабных учениях второй половины года».

С 5 августа с помощью компьютерного моделирования проводились штабные тренировки по кризисному реагированию на условные «угрозы провокаций или терроризма», а с 11 августа открывается основная фаза учений на случай полномасштабной войны на Корейском полуострове, что и тревожит КНДР.