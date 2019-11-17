Сегодня митинг оппозиции в Тбилиси продолжится

Митинг оппозиции, который проходил на проспекте Руставели в Центре Тбилиси, завершен, сообщает sputnik-georgia.ru.
У парламента уменьшилось количество людей, официальная часть митинга закончилось, играет музыка. Все выходы и входы заблокированы, здание оказалось внутри палаточного городка. Горят костры, файеры – дежурные группы остаются до утра.
Список требований, которые озвучили организаторы акции, остался прежним:
1. Досрочные парламентские выборы
2. Отставка правительства и проведение выборов в парламент при временном правительстве
3. Освобождение всех задержанных на июньских акциях
«Руставели будет перекрыт. Мы не собираемся расходиться, мы будем пикетировать и объявляем неповиновение», — заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.
Завтра митинг продолжится в 19:00 по Тбилисскому времени (совподает с бакинским).