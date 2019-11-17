Сегодня митинг оппозиции в Тбилиси продолжится

Список требований, которые озвучили организаторы акции, остался прежним:

1. Досрочные парламентские выборы

2. Отставка правительства и проведение выборов в парламент при временном правительстве

3. Освобождение всех задержанных на июньских акциях

«Руставели будет перекрыт. Мы не собираемся расходиться, мы будем пикетировать и объявляем неповиновение», — заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Завтра митинг продолжится в 19:00 по Тбилисскому времени (совподает с бакинским).