Сегодня митинг оппозиции в Тбилиси продолжится

Митинг оппозиции, который проходил на проспекте Руставели в Центре Тбилиси, завершен, сообщает sputnik-georgia.ru.

У парламента уменьшилось количество людей, официальная часть митинга закончилось, играет музыка. Все выходы и входы заблокированы, здание оказалось внутри палаточного городка. Горят костры, файеры – дежурные группы остаются до утра.

Список требований, которые озвучили организаторы акции, остался прежним:

1. Досрочные парламентские выборы

2. Отставка правительства и проведение выборов в парламент при временном правительстве

3. Освобождение всех задержанных на июньских акциях

«Руставели будет перекрыт. Мы не собираемся расходиться, мы будем пикетировать и объявляем неповиновение», — заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Завтра митинг продолжится в 19:00 по Тбилисскому времени (совподает с бакинским).

| 2019-11-17T23:29:17+00:00 18 ноября 2019, 00:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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