Сегодня Милли Меджлис изберет нового омбудсмена

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

В повестку дня заседания включены 22 вопроса.

В частности, состоится избрание нового уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Отметим, что одним из кандидатов на эту должность является заместитель председателя Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева.

Другой кандидат — заведующая отделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева.

Заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева также находится в числе претендентов.