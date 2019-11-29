Сегодня Милли Меджлис изберет нового омбудсмена

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.
В повестку дня заседания включены 22 вопроса.
В частности, состоится избрание нового уполномоченного по правам человека (омбудсмена).
Отметим, что одним из кандидатов на эту должность является заместитель председателя Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева.
Другой кандидат — заведующая отделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева.
Заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева также находится в числе претендентов.