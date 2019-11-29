Сегодня Милли Меджлис изберет нового омбудсмена

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

В повестку дня заседания включены 22 вопроса.

В частности, состоится избрание нового уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Отметим, что одним из кандидатов на эту должность является заместитель председателя Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева.

Другой кандидат — заведующая отделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева.

Заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева также находится в числе претендентов.

| 2019-11-29T10:03:55+00:00 29 ноября 2019, 10:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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