Сегодня «Карабах» принимает АПОЭЛ

Сегодня азербайджанский «Карабах» проведет матч 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу против кипрского АПОЭЛ в Баку.

Как передает azerisport.com, обе команды нацелены на выход из группы, и после двух предыдущих встреч у «скакунов» в активе три очка, а у никосийцев – ни одного. И этот момент делает предстоящий матч невероятно важным для обеих команд. Определенно, победа нужна и «Карабаху», и АПОЭЛ в равной степени. По сути, матч можно назвать битвой за шанс, ибо первым победа создает шанс сделать серьезную заявку на плей-офф, а вторым сохраняет шанс не отцепиться от борьбы за 2-ю строчку.

Напомним, что матч начнется в 21.00.