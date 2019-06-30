Сегодня ГЭЦ проведет очередные экзамены

Сегодня, Государственным Экзаменационным Центром (ГЭЦ) проводятся экзамены для желающих поступить в средние образовательные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования.

На экзамене примут участие выпускники прежних лет, выпускников, не сумевших в предыдущие годы получить документ об образовании и сдавших экзамен экстерном, выпускников текущего года, по уважительной причине не сумевших принять участие в проводимом этом месяце втором этапе выпускных экзаменов (IX класс), выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе средних учебных заведений не по тому сектору, на котором получили образование в средней школе, и сдающих экзамен по азербайджанскому или русскому языку, желающих принять участие в конкурсе средних учебных заведений не по тому иностранному языку, по которому сдавался экзамен в рамках выпускных экзаменов

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Загатале, Гахе, Балакане ,Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране. В управлении экзаменами будут участвовать 21 общий руководитель экзамена, 50 руководителей экзамена, 536 учителей-контролеров, 45 организаторов допуска в здание и 21 представитель здания.

В экзамене предусматривается участие 6461 человек.

Экзамены начнутся в 11:00 и в 10:45 пропускной режим заканчивается. Пришедшие после этого, на экзамен не допускаются.

К зданию, где проводится экзамен, необходимо прийти во время, указанное на пропускном экзаменационном листе.