Сегодня — фейк, а завтра — реальность?

Информационное противостояние давно уже стало важнейшим средством ведения масштабной войны одного государства против другого. Россия, аннексировав украинский Крым и развязав войну в Донбассе, попала под санкции США и ЕС. С тех самых пор, в РФ делают все, дабы снять данные санкции. И важнейшим шагом в данном направлении было бы укрепление связей Крыма с самыми различными государствами мира. Ради достижения этой цели в ход идет все, включая фейковые новости.

Как это работает, прекрасно знают в Азербайджане. Напомню, к примеру, что 29 августа канал Маргариты Симоньян — Russia Today — распространил со ссылкой на агентство «Крыминформ» новость: уже в 2019 году могут быть запущены прямые автобусные рейсы из Баку и Минска в Крым. Об этом заявил «министр транспорта» крымского оккупационного «правительства» Сергей Карпов на заседании Общественного совета по строительству Крымского моста. До этого, на ту же тему рассуждал руководитель «Крымавтотранса» Коробчук.

Чем все закончилось? Тем, что Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана эту новость опровергла. Руководитель пресс-службы этой структуры Нурида Аллахъярова заявила тогда «Минвалу», что речи об автобусном сообщении между Азербайджаном и аннексированным Крымом не может быть, какие-либо переговоры на эту тему не велись. И это логично. Ведь, Азербайджан многократно и с самых разных трибун заявлял о своей поддержке территориальной целостности Украины.

Но, прошло сравнительно немного времени приблизительно аналогичный же информационный вброс случился в пятницу. На сей раз в оккупированном Крыму сообщили, что Турция восстановила паромное сообщение с полуостровом. Напомню, что в октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма. Запрет касался кораблей под любым флагом. И вот теперь вбрасывается информация о том, что суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю. Такую новость распространило ТАСС со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталью Серову.

Однако позже стало известно, что паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией лишь находится в стадии переговоров. «Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром «Зонгулдак – Керчь», раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики», — уточнила она. Правда, совсем уже скоро появилась диаметрально противоположная информация.

Министерство иностранных дел Турции опровергло информацию, распространенную российскими СМИ о восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ Крымом. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в твиттере. «МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак», — написал Сибига. Да, это был всего лишь пересказ украинским послом заявления, которое он приписал МИД Турции. Но, скорее всего, тут действительно имеет место распространение фейковой информации с российской стороны.

Правда, как долго еще будут сохраняться санкции ЕС против РФ за аннексию Крыма — вопрос открытый. Да, 21 июня Совет ЕС официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией. При этом, в Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций утвердили автоматически «письменной процедурой», то есть без открытого голосования. Но что будет после 23 июня следующего года, продлят ли санкции против РФ и далее, предсказывать трудно. Слишком уж открыто и громко заявляют во Франции и ФРГ о желании любым путем снять украинскую тему с повестки дня.

Кроме того, у официального Киева, как констатируют многие украинские политологи, нет четкой и реализуемой программы возвращения Крыма. Более того, происходит целый ряд шагов со стороны руководства Украины, свидетельствующих о том, что конфликт в Донбассе пытаются урегулировать по сценарию, выгодному России. По большому счету, как утверждает украинское экспертное сообщество, Россия пытается разменять установление мира в Донбассе на отказ Украины от самой идеи возврата Крыма. Все это видят и в Турции, и в ЕС. Так что, новость о том, что санкции против РФ со стороны ЕС сняты, а Турция возобновила паромное сообщение с Крымом, может оказаться уже не фейковой.