Сегодня День Вооруженных Сил

После провозглашения 28 мая 1918 г. Азербайджанской Демократической Республики, Бакинский Совет во главе со Степаном Шаумяном, подчинявшиеся которому военные силы насчитывали более 18 тыс. человек с артиллерией, бронепоездами, бронеавтомобилями, флотом и авиацией, повел наступление на южные и западные области Азербайджана. Большевики с дашнаками захватили Лянкяран, Кюрдамир, Уджар, Гейчай и стали продвигаться к Гяндже – первой столице АДР.

Мартовские события и последующее наступление войск Бакинского совета наглядно показали, что отсутствие национальных вооруженных сил ставит под угрозу само существование азербайджанского народа, и 26 июня 1918 г. было объявлено о создании Азербайджанского корпуса, который стал костяком вооруженных сил Азербайджана.

По договору с османским правительством из азербайджанских бойцов (5 тыс. человек) и турецких добровольцев (6 тыс. человек) была сформирована Кавказская исламская армия, во главе которой стояли турецкий генерал Нури паша и азербайджанский генерал Али Ага Шихлинский.

В тяжелых боях летом 1918 г. были разбиты большевистско-дашнакские отряды, затем вытеснены части английского корпуса под командованием генерала Денстервиля, в сентябре был освобожден Баку. Однако в ноябре по условиям Мудросского перемирия территорию Азербайджана покинул последний турецкий солдат, и теперь АДР предстояло самостоятельно защищать свою независимость и территориальную целостность.

Сформированные воинские части достойно проявили себя, хотя с самого начала им приходилось участвовать в упорных боях. Военное министерство во главе с С.Мехмандаровым и А.Шихлинским было вынуждено решать многочисленные вопросы, связанные с формированием, комплектованием, снабжением, обучением воинских частей, и одновременно вести боевые действия.

В мае-июле 1919 г. на северных границах АДР были созданы мощные укрепления, во многом предотвратившие нашествие белой армии Деникина; в августе того же года на Мугани был подавлен большевистский мятеж и восстановлена южная граница республики. В сентябре-ноябре 1918 г., августе-ноябре 1919-го и марте-апреле 1920 г. были предотвращены попытки агрессии со стороны Армении. Наконец, в мае-октябре 1920 г., уже после падения АДР, силами военных был поднят ряд крупных восстаний против оккупационного режима Советов.

Одной из основных проблем, с самого начала вставшей перед руководством АДР, была нехватка национальных офицерских кадров. К июню 1918 г. 65% офицеров составляли русские. Незнание ими языка и местных особенностей, а также отток в Россию к генералу Деникину создавали огромные трудности в обучении солдат в военном строительстве в целом.

Создание Национальной военной школы, действовавшей в марте-ноябре 1918 г. в Гяндже, после чего переведенной в Баку, позволило частично решить проблему. В начале 1919 г. были открыты Инженерная школа, вошедшая затем в состав Национальной военной школы, Военно-железнодорожная школа в Баку и Школа фельдшеров в Шуше.

За короткое время в условиях отсутствия необходимых запасов и резервов были созданы вооруженные силы числом в 30 тыс. человек.

К 1920 г. были сформированы две пехотные дивизии, два отдельных пехотных полка и отдельный пехотный батальон. Кавалерия была представлена конной дивизией и отдельным конным дивизионом. Артиллерия состояла из двух бригад, отдельного мортирного дивизиона и отдельной гаубичной. Армия имела три бронепоезда, автоброневой взвод (6 бронеавтомобилей), несколько гидропланов и аэропланов. Морской флот состоял из двух канонерских кораблей, трех посыльных катеров и инфраструктуры военного порта.

В создании армии АДР неоспорима заслуга выдающихся полководцев – военного министра генерала от артиллерии С.Мехмандарова, его заместителя, генерала от артиллерии А.Шихлинского, начальника Общего штаба генерал-майора Г.Салимова, начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта М.Сулькевича, командиров дивизий Т.Новрузова, Дж.Шихлинского, И.Усубова и многих других.