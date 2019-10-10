Сегодня будут названы именат Нобелевских лауреатов по литературе 2018 и 2019 годов

Лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы объявят в Стокгольме в четверг, решение о присуждении награды принимает Шведская академия, о нем будет объявлено в 15.00 по бакинскому времени.

В 2017 году Академию потряс скандал, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды. В центре скандала оказался известный в Швеции культурный деятель Жан-Клод Арно, супруг одной из членов Академии Катарины Фростенсон. Всего 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Кроме этого, в ходе расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать источником утечки информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах. Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Уйти пришлось и постоянному секретарю Саре Даниус, первой женщине на этом посту.

На фоне скандала и судебного разбирательства в отношении Арно было решено перенести присуждение премии, поэтому в 2019 году будут вручаться две награды. Кроме этого, в этом году впервые к выбору лауреата были привлечены независимые эксперты.