Сегодня Борис Джонсон попытается вновь провести сделку по Brexit через парламент

Британский парламент сегодня вернется к теме предстоящего выхода страны из состава ЕС, до которого остается всего 10 дней. После субботнего заседания Палаты общин, на котором депутаты внесли поправку в резолюцию правительства о Brexit, обязав вновь отсрочить дату «развода» с Евросоюзом, премьер-министр Борис Джонсон вновь попробует провести через парламент сделку с Брюсселем об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу уже пообещал огласить парламентскую повестку дня в начале заседания, намеченного на 14:30 (17:30 по бакинскому). После этого станет понятно, допустит ли он проведение новых дебатов по соглашению с Евросоюзом. Если да, то голосование по сделке может состояться в понедельник. В ином случае у правительства появится возможность внести сделку на рассмотрение парламентариев во вторник.