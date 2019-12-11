Съедобный индекс: о чем говорит стоимость Биг Мака?

Существует несколько неофициальных индексов измерения экономической ситуации в разных странах. Один из самых известных –«индекс Биг Мака», разработанный The Economist еще в 1976 году. Благодаря ему, как считают некоторые экономисты, можно дать независимую оценку покупательной способности населения.

В стоимость этого гамбургера включены продукты, входящие впотребительскую корзину, такие как хлеб, мясо, сыр, овощи. Всебестоимость включена также стоимость рабочей силы и прочие финансовые факторы.

На днях журнал «Форбс» опубликовал материал, согласно которому людям в Азербайджане нужно потратить около 80 минут рабочего времени, чтобы купить Биг Мак. Его стоимость в нашей стране составляет 2,33$ при среднемесячной номинальной зарплате после уплаты налогов в 304,24 $. Это выше чем размер средней почасовой оплаты. В России цена Биг Мака ниже – 2,04$, и заработать на него там можно за 41,8 минут. Швейцарец вынужден заплатить за этот фаст-фуд 6,5$, но ему достаточно будет отработать менее 15 минут, чтобы позволить себе его покупку.

Экономист Натиг Джафарли заявил «Зеркало», что «индекс Биг Мака», конечно, не является научным индексом, но он способен показать некоторые интересные экономические детали. Это тема, которая нуждается в исследованиях. В том случае, если будут выбраны правильные индикаторы, они могут рассказать много любопытного об экономической ситуации в стране, так что такие индексы, как «индекс Биг Мака» не стоит недооценивать, считает он. «Если говорить конкретно об Азербайджане, то тут вырисовывается интересная картина. По соотношению средней зарплаты к цене за Биг Мак получается, что наши граждане платят за него больше,чем жители многих развивающихся стран. Это свидетельствует о неучтенных доходах населения, высоком уровне теневой экономики. Кстати, в большинстве стран СНГ, включая Россию, не совсем прозрачная система доходов и расходов»,– сказал он.

Что касается утверждения о том, что «индекс Биг Мака» показывает справедливый курс валют, то, по словам Н.Джафарли, для некоторых стран оно может быть актуальным, но не для нашей. «У нас регулируемый курс маната. Потому нельзя по данному индексу сделать какие-то выводы о том, переоценен или недооценен манат по отношению к доллару. Например, в той же России есть биржа, колебания курса рубля, в Азербайджане, в общем-то, ничего такого нет. Курс маната должен меняться, это нормальное явление. Он,– говорит экономист,– зависит от цены на нефть, так что когда ее стоимость растет, курс должен расти вместе с ней. Соответственно, когда цена на нефть падает, курс также должен падать. На формирование курса должны оказывать влияние состояние торгового баланса, макроэкономические показатели».

Экономист Фуад Ализаде считает подобные индексы несерьезными и не заслуживающими внимания: «Есть признанные индексы, такие как индекс потребительских цен и другие индексы, которые наглядно демонстрируют, сколько товаров и услуг можно приобрести на ту или иную валюту. Цена на Биг Мак зависит от очень многих показателей, в частности, от того, где производят продукты, их поставку. В нем не учитывается логистика».

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что «индекс Биг Мака» показывает паритет покупательной способности. Но, по его словам, данный индекс имеет ряд недостатков, например, он не учитывает, что сети фаст фуда ориентируются на разную покупательную способность населения в разных странах.

«Заработная плата в США составляет минимум 9 долларов в час, а в каких-то штатах и больше. В Азербайджане же она намного меньше. Там где выше зарплата, выше и стоимость Биг Мака. Но в рассуждениях составителей индекса о стоимости валют, есть здравое зерно. Доллар США действительно переоценен по отношению ко многим валютам. Не стоит забывать о большом внешнем долге этого государства»,– говорит Н.Агаев.

Конечно, по его словам, многие выводы, которые можно сделать, исходя из этого индекса, довольно условны. Например, в списке есть Россия, но цены в Москве и в Петербурге будут отличаться от цен в маленьком провинциальном городке. В каких-то странах Биг Мак популярен, а где-то его почти не едят. Для стран бывшего Советского Союза и стран бывшего Варшавского договора более актуален индекс борща нежели заморского гамбургера, считает эксперт.