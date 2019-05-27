Себастьян Курц заявил, что готов беспрепятственно передать власть

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил президенту страны Александеру Ван дер Беллену, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержит его работу. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече со сторонниками консервативной Австрийской народной партии, председателем которой он является, сообщает ТАСС.

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в современной истории второй Австрийской Республики.