СЕ направит наблюдателей на повторные выборы мэра Стамбула

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (СЕ) намерен вновь отправить наблюдателей в Турцию, на повторные выборы мэра Стамбула. Об этом, как передает ТАСС, сообщает в пятницу пресс-служба СЕ.

«Вслед за решением Высшего избирательного совета Турции о повторных выборах в Стамбуле и после заявления министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу Конгресс местных и региональных властей хотел бы подтвердить свою готовность направить делегацию, чтобы наблюдать за повторными выборами 23 июня 2019 года при условии, что официальное приглашение будет получено в надлежащий срок», — написал председатель конгресса Андреас Кнапе в письме постоянному представителю Турции при Совете Европы Каану Эсенеру.

6 мая ЦИК Турции принял решение отменить результаты мартовских выборов мэра Стамбула и сообщил, что сертификат о признании мэром кандидата от ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) будет отозван. Новые муниципальные выборы назначены на 23 июня.

| 2019-05-10T15:29:03+00:00 10 мая 2019, 17:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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