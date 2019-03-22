СЕ хочет выработать механизм возвращения Польше обломков Ту-154 Качиньского

Совет Европы хочет выработать механизм возвращения Польше президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд после встречи с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем.

«Я бы хотел найти решение, чтобы удалось разработать механизм возвращения обломков. Это важно с человеческой точки зрения. Но это и юридический вопрос», — сказал Ягланд.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что у российского следствия не осталось вопросов о причинах катастрофы: к ней привела совокупность факторов. Среди них были названы сложные метеоусловия и ошибки экипажа. Петренко отметила, что все другие версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных, но подтверждения не нашла. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам своего расследования.