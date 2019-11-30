СДПГ избрала новое руководство

Социал-демократическая партия Германии в субботу избрала новых руководителей, которыми стали бывший министр финансов Северного Рейна — Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага Заския Эскен, сообщается на сайте партии.

Таким образом, Вальтер-Борьянс и Заския Эскен нанесли поражение другой паре, претендовавшей на лидерство — министру финансов федерального правительства Олафу Шольцу и члену ландестага Бранденбурга Кларе Гайвиц. Победивший тандем получил поддержку 53% членов партии, Шольц и Гайвиц поддержали 45%.

Голосование членов партии должно быть окончательно закреплено на партийном съезде СДПГ, который пройдет 6-8 декабря.

Вальтер-Борьянс и Эскен, в отличие от члена правительства Шольца, выступают с критическими заявлениями в адрес правящей коалиции. Политики считают необходимым рассмотреть возможность налоговой реформы, повышения минимальной оплаты труда. Кроме того, они считают недостаточными усилия правительства в борьбе с изменением климата. В виду этого они также предлагают пересмотреть коалиционный договор СДПГ с блоком ХДС/ХСС. (РИА Новости)