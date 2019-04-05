Сделка с Россией по С-400 завершена

Предложение РФ по зенитно-ракетных комплексам (ЗРК) С-400 более выгодно для Турции, чем предложение США по ЗРК Patriot, сделка с Россией завершена, оплата по ней продолжается, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Тема С-400 займет большое место на переговорах в Москве 8 апреля в ходе Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов двух стран. США делают ошибочные заявления по этой теме, сделка с Россией завершена, оплата по ней продолжается», — сказал Эрдоган журналистам.

 

| 2019-04-05T17:31:12+00:00 5 апреля 2019, 20:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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