Сдан в эксплуатацию комплекс погранзаставы «Кешикчи гала»

Сегодня сдан в эксплуатацию комплекс пограничной заставы «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шамкир» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как говорится в сообщении ГПС, в ходе церемонии открытия комплекса было отмечено, что расположение заставы на территории историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» наряду с охраной границы, также призвано оберегать историко-культурное наследие азербайджанского народа

С новым комплексом ознакомились начальник ГПС Эльчин Гулиев и глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев.

| 2019-10-06T18:36:10+00:00 6 октября 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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