Сдан в эксплуатацию комплекс погранзаставы «Кешикчи гала»

Сегодня сдан в эксплуатацию комплекс пограничной заставы «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шамкир» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как говорится в сообщении ГПС, в ходе церемонии открытия комплекса было отмечено, что расположение заставы на территории историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» наряду с охраной границы, также призвано оберегать историко-культурное наследие азербайджанского народа

С новым комплексом ознакомились начальник ГПС Эльчин Гулиев и глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев.