Считаем миллионы: кто, откуда и когда приехал в Азербайджан в 2019 году

С каждым годом Азербайджан укрепляет свои позиции на туристической карте мира. На центральных улицах Баку, в Ичеришехер звучит разноязычная речь, а сами бакинцы уже давно привыкли к восторженным взорам и откликам приезжих гостей.

Излюбленным городом у туристов остается Баку, однако стремительно завоевывают популярность и другие туристические локации нашей страны.

Как результат – текущий год обещает стать рекордным для въездного туризма Азербайджана.

Как сообщили # в пресс-службе Государственного агентства по туризму, с января по октябрь страну посетили около 2.7 миллиона иностранных граждан. Этот показатель превысил аналогичный период прошлого года на 10.9% или 264 тысяч человек, что, по мнению аналитиков агентства, позволяет ожидать рекордный год с более чем в 3 миллиона гостей в 2019 году.

При этом лидерство по-прежнему остается у России. Именно из этой страны в Азербайджан продолжает приезжать наибольшее количество туристов. В цифрах, согласно информации, предоставленной Госагенством, это около 800 тысяч человек.

На уверенном втором месте – гости из Грузии — около 600 тысяч человек. Отмечается, что число путешественников из этой страны увеличилось на внушительный 21.3%.

Увеличение туристического потока наблюдается также и в странах Центральной и Южной Азии: на 47.9% и 37.8% больше гостей, соответственно.

Индия с 51 тысячей путешественников и Пакистан с 38 000 становятся крупнейшими рынками в Южной Азии.

Из стран Центральной Азии наибольшее количество путешественников прибыло из Туркменистана (44.5 тысяч, с увеличением на 98.7%) и из Казахстана (40 тысяч, с увеличением на 24.5%).

Число путешественников из Турции увеличилось на 7.7%, и достигло 262 000 человек. Среди стран Ближнего Востока число граждан из Саудовской Аравии выросло до 98 000, увеличившись на 44.1%.

Из стран, где были созданы туристические представительства (Китай, Индия, Россия, Германия, Саудовская Аравия, ОАЭ) в 2019 году к настоящему времени в страну прибыло 104.2 тысячи путешественников, что на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

Число иностранных путешественников подсчитывалось, исходя из количества пересечений границы, зафиксированных Государственной пограничной службой. Данные показатели включают как туристов, так и других приезжих, не подпадающих под это понятие, согласно Международной рекомендации по статистике туризма 2008 года, а именно работники из приграничных районов, долгосрочные иностранные работники, студенты, пациенты и т.д. Таким образом, показатели въездного туризма немного ниже предоставленных в отчете агентства.

Между тем, согласно данным туристического портала России «ТурСтат» Азербайджан с завидной периодичностью входит в различные топ-рейтинги.

Из последних можно напомнить рейтинг курортов стран СНГ для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью, куда вошел Нафталан. Туристический комплекс Шахдаг входит в топ-5 рейтинга горных курортов России и СНГ.

А символ и жемчужина азербайджанской архитектуры Баку — Девичья башня признана самым романтичным местом столицы Азербайджана и одним из самых романтичных мест СНГ, также по версии вышеуказанного аналитического агентства.

Наравне с этим, в топ-список must see мест в Баку, согласно различным рейтингам в соцсетях туристы включают Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид, Дворец Ширваншахов в Ичеришехер, Пламенные башни ( Flame Towers), Площадь государственного флага, Храм Атешгях, Приморский бульвар, Музей Ковра, Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения.