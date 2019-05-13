Счетная палата лишается важной функции

В Азербайджане отменено одно из полномочий Счетной палаты и в этой связи вносятся поправки в закон «О Счетной палате», сообщает Trend.

Согласно действующему в результате правок двухлетней давности законодательству, Счетная палата полномочна рассматривать дела по соответствующим административным проступкам, предусмотренным законом, и применять административное взыскание. Новыми правками это полномочие отменяется.

Напомним, что полномочия парламентской структуры в упомянутом направлении были расширены осенью позапрошлого года. Тогда эта самая часть документа, а именно статья под названием «Основные функции Счетной палаты» претерпела поправки, предусматривающие возможность для СП направлять материалы дела в соответствующий орган не только в случае правонарушений с признаками преступления, но также правонарушений с признаками административного проступка. Кроме того, если до этого соответствующие материалы направлялись только в Генпрокуратуру, в отредактированной и действовавшей два года версии закона они направлялись также в соответствующий орган исполнительной власти.

В откорректированном виде действующая статья выглядит следующим образом: «…В случае выявления правонарушений с признаками административного проступка или преступления при осуществлении контроля над управлением государственным имуществом, распоряжением им, исполнением государственного бюджета, поступлениями в государственный бюджет средств, полученных от приватизации государственного имущества, использованием по назначению средств, выделенных юридическим лицам и муниципалитетам из государственного бюджета, Счетная палата незамедлительно направляет соответствующие материалы в соответствующий орган исполнительной власти либо в Генеральную прокуратуру Азербайджана».

По данным руководителя Международного объединения экономических исследований Ekonomiks Фикрета Юсифова, прежние правки предусматривали расширение полномочий Счетной палаты и прежние коррективы в закон «О Счетной палате» предполагали охватить этим правом административные проступки. То есть, как правило, такого рода правонарушения характерны для управленческих процессов, и законодательные правки могли быть обусловлены осознанием серьезности их последствий для общества и государства.

Экономисты отмечали позитивную суть расширенных полномочий СП. К примеру, обновленное законодательство, расширяющее полномочия Счетной палаты, в том числе касалось деятельности органов районных исполнительных властей, скажем, в части выдачи разрешения на строительство и пр. Однако случается, что наши чиновники в исполнительной и муниципальной власти выдают документ, подтверждающий возможность строительства на неподлежащей для этого территории, не подумав о последствиях. В результате такого проступка получивший разрешение гражданин может построить дом, скажем, в зоне прохождения высоковольтных линий или на оползневой, сейсмически опасной территории, ну а снос такого жилья потребует возмещения ущерба.

В целом же финансовый ущерб, причиненный таким противоправным действием и выявленный Счетной палатой, по ее представлению становился предметом разбирательства Генеральной прокуратуры, выясняющей, знал ли чиновник о последствиях такого административного решения и на каком основании его принимал. Таким образом представлялась возможность выявить симптомы уголовного дела и т.д. и т.п. Это лишь отдельный пример, позволяющий частично отследить механизм действия упомянутых полномочий.

На уровне экспертов и практиков отмечалось, что принятое ранее решение о расширении полномочий высшего органа финансового аудита являлось, безусловно, правильным и полезным новшеством, поскольку СП призвана проверять эффективность и целесообразность расходования государственных средств, а стремление ведомства расширить сферу охвата контролем в этом направлении могло только радовать.