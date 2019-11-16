СБУ заявила, что глава «Укрэксимбанка» задержан по поручению Генпрокуратуры

Глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

На своей странице в Facebook она написала, что никакого похищения Гриценко не было. Сотрудники СБУ задержали его по поручению Генеральной прокуратуры Украины. При этом, по словам Гитлянской, задержание прошло в рамках действующего законодательства.

Сейчас Гриценко находится в изоляторе временного содержания. Дело ведет Генпрокуратура. Глава «Укрэксимбанка» подозревается в отмывании и присвоении средств, а также в создании преступной организации, добавила представитель СБУ.