Сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1» не создаст проблем, считают власти Японии

Правительство Японии считает, что сброс в океан слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» не будет создавать проблем для безопасности людей и морских организмов. Об этом говорится в докладе министерства экономики, торговли и промышленности, который представлен на рассмотрение специального совета экспертов по этому вопросу, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Вода на «Фукусиме-1» используется для непрерывного охлаждения поврежденных ядерных реакторов. Она вытекает через бреши в них, подвергается очистке и после этого частично вновь используется и накапливается в цистернах. В настоящее время ее имеется там уже более 100 тонн, и эти объемы постоянно нарастают.

Даже в прошедшей очистку воде сохраняется некоторое количество относительно неопасного трития и других радиоактивных изотопов. В случае ее сброса в океан годичный уровень радиоактивности в точке слива составит до 0,62 микрозиверта в морской воде и 1,3 микрозиверта в атмосфере, подсчитали эксперты министерства. Человек в год, по их данным, естественным путем получает облучение в размере 2100 микрозивертов.

Цистерны на территории АЭС «Фукусима-1» будут полностью наполнены к лету 2021 года. После этого власти предлагают начать сброс воды со слабым уровнем радиоактивности в океан. Против этого плана выступают оппозиционные партии Японии, а также правительство соседней Южной Кореи.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения на станции. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, что повредило и четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.