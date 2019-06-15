Сборные Азербайджана потерпели поражения

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу завершила выступление в Золотой Евролиге. В шестом туре группового этапа наша команда на выезде уступила Финляндии (2:3), заняв последнее место в подгруппе.

Отметим, что во встрече первого круга победу также отпраздновали соперницы (1:3), тогда как наша команда не смогла выиграть ни одной встречи на турнире.

Турнирная таблица: Беларусь – 14 очков (разница партий 15-4), Испания – 12 (13-5), Финляндия – 5 (8-15), Азербайджан – 2 (6-18).

В свою очередь, мужская сборная Азербайджана завершила выступление в Серебряной Евролиге. В шестом туре группового этапа наша команда на своей площадке уступила Дании (0:3), завершив турнир на третьем месте в группе.

Турнирная таблица: Румыния – 18 очков (разница партий 18-2), Дания – 12 (12-6), Азербайджан – 6 (8-13), Грузия – 0