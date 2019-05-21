Сборные Азербайджана назвали составы на Евролигу

На следующей неделе стартует Евролиги для волейбольных сборных.

25 мая мужская сборная Азербайджана стартует в Серебряной Евролиге. Подопечные Фарида Джалалова сыграют в групповой стадии турнира с командами Дании, Грузии и Румынии. Первый матч с Румынией в Баку.

В состав «милли» вошли Вугар Байрамов, Турал Гасанлы, Джавид Сулейманов, Агиль Агазаде, Вадим Кутуков, Эльмин Алишанов, Эмиль Абдуллаев, Парвиз Самедов, Асиф Алиев, Дмитрий Ободников, Дмитрий Баранов, Расул Ибрагимов, Андрей Василенко, Кянан Аллахвердиев, Алексей Червяков.

26 мая женская сборная Азербайджана проведет первый матч в Золотой Евролиге. Подопечные Джованни Капрара сыграют в гостях с командой Беларуси. Отметим, что кроме сборных Азербайджана и Беларуси в группе Золотой Евролиги есть команды Испании и Финляндии.

В состав «милли» вошли Лейла Паршкова, Яна Азимова, Нелли Салбишвили, Айшан Абдулазимова, Анастасия Бессонова, Лейсан Левкина, Самра Гафарова, Нурхан Казимова, Юлия Керимова, Баяз Алиева, Маргарита Азизова, Ксения Павленко, Мария Кирилюк, Лариса Смельцова.