Сборные Азербайджана назвали составы на ЕВРО

8-14 апреля в Бухаресте (Румыния) пройдет чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Тренерские штабы сборных Азербайджана объявили сегодня составы команд.

Греко-римская борьба: Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Мамедов (60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Камран Мамедов (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Эльвин Мурсалиев (77 кг), Рафик Гусейнов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Орхан Нуриев (97 кг) и Сабах Шариати (130 кг).

Вольная борьба: Махир Амирасланов (57 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Мурад Сулейманов (86 кг), Шариф Шарифов (92 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг) и Азершакиб Сеидмохаммедреза (125 кг).

Женская борьба: Тюркан Насирова (50 кг), Татьяна Воронцова (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Эльмира Гамбаров (59 кг), Татьяна Омельченко (62 кг), Элис Манолова (65 кг), Ирина Нетреба (68 кг) и Сабира Алиев (75 кг).