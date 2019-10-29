Сборную Болгарии наказали за расизм фанатов

Сборная Болгарии была наказана за расистские высказывания со стороны болельщиков команды во время матча восьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Sky Sports News.

Напомним, что болгарские фанаты оскорбили во время встречи нескольких игроков сборной Англии, за что сборная была наказана двумя играми без зрителей, одна из которых — условно.

Также была наказана штрафом Болгарская федерация футбола. Организации придется отдать €75 тыс.

Стоит отметить, что в связи с расистским поведением болельщиков матч был остановлен дважды. Несмотря на это, англичане продолжили выступление и разгромили болгар со счетом 6:0.

На следующий день после встречи, глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку.(Газета.Ru)