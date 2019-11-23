Сборник произведений Насими издан на украинском языке

В Украине издали первый сборник произведений великого азербайджанского поэта-мыслителя Насими на украинском языке, сообщает Report.

Издание является проектом Государственного центра перевода Азербайджана (ГЦПА), приурочено к 650-летию великого Насими.

В книге представлены ранее подготовленные переводы азербайджанского поэта Насими, над которыми работали Павел Мовчан, Николай Мирошниченко, Станислав Тельнюк. Новые переводы были подготовлены поэтом, переводчиком, международным секретарем Европейской академии наук, искусств и литературы Дмитрием Чистяком. При работе над переводами использовали подстрочные переводы со старотюркского языка, которые подготовила филолог, доктор философии по педагогическим наукам, ведущий специалист по художественному переводу ГЦПА Пюста Ахундова. Ответственный секретарь проекта — Гончарук Марина.

Иллюстрации для книги были подготовлены художниками Инной Саутиной и Богданом Родюком-Чеканом.

В ближайшее время запланирована презентация книги в Киеве и других городах страны.