Сборная Украины не приедет в Россию на чемпионат мира

Федерация бокса Украины приняла решение не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира, который пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс-Украина».
Боксеры смогут приехать в Россию для участия в чемпионате мира только за свой счет. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.
«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно принимать участие в чемпионате в России не будут.
Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует», — заявил Подаваленко.