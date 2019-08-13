Сборная Украины не приедет в Россию на чемпионат мира

Федерация бокса Украины приняла решение не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира, который пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс-Украина».

Боксеры смогут приехать в Россию для участия в чемпионате мира только за свой счет. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно принимать участие в чемпионате в России не будут.

Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует», — заявил Подаваленко.