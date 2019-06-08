Сборная РФ по футболу разгромила команду Сан-Марино на отборе Евро-2020

Футболисты сборной России одержали победу над командой Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.

Игра прошла в эту субботу в Саранске и завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. Четыре мяча забил капитан сборной Артем Дзюба, по одному мячу забили Федор Кудряшов и Антон Миранчук. Федор Смолов отправил в ворота соперников два мяча. В свои ворота забил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи.

Эта победа стала самой крупной в истории для национальной команды. До этого самым высоким достижением сборной были победы со счетом 7:0 — над Сан-Марино в 1995 году и Лихтенштейном в 2015-м.

В следующем матче отборочного турнира сборная России сыграет со сборной Кипра. Встреча пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что прибывшую в Саранск сборную РФ по футболу встретили с караваем (aif.ru).