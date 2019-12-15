Сборная Нидерландов впервые в истории выиграла чемпионат мира по гандболу

Женская сборная Нидерландов по гандболу победила команду Испании со счетом 30:29 в финале чемпионата мира. Соревнования завершились в Японии.

Голландки впервые в истории выиграли чемпионат мира, в 2015 году они становились серебряными призерами турнира, в 2017 году — бронзовыми, на Олимпийских играх сборная Нидерландов выступала однажды (в 2016 году) и заняла четвертое место. Испанки также показали лучший результат в истории, ранее их высшим достижением на чемпионатах мира было третье место в 2011 году, кроме того, на Олимпийских играх — 2012 испанки завоевали бронзовые медали.

В матче за бронзовые награды сборная России выиграла у команды Норвегии со счетом 33:28. Россиянки впервые в истории завоевали бронзовые награды, ранее национальная команда четырежды становилась сильнейшей (2001, 2005, 2007, 2009), также они являются олимпийскими чемпионками 2016 года.

Чемпионат мира по гандболу проходит раз в два года, следующий турнир состоится со 2 по 19 декабря 2021 года в Испании. Состав участников будет расширен с 24 до 32 команд.(ТАСС)