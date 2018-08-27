Сборная Азербайджана вышла в финал

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) провела второй матч на турнире «Кубок президента» в Казахстане. Подопечные Рамина Гулиева сыграли со сверстниками из Казахстана вничью (1:1). Гол в составе нашей команды забил Муса Гурбанлы.

Благодаря ничейному результату, Азербайджан вышел в финал. Ранее, наша сборная обыграла Кыргызстан (3:0), Казахстан же переиграл Кыргызстан со счетом 3:1.

Финальный матч пройдет 28 августа. Азербайджан сыграет со сверстниками из российского клуба «Краснодар».

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