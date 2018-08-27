Сборная Азербайджана вышла в финал

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) провела второй матч на турнире «Кубок президента» в Казахстане. Подопечные Рамина Гулиева сыграли со сверстниками из Казахстана вничью (1:1). Гол в составе нашей команды забил Муса Гурбанлы.

Благодаря ничейному результату, Азербайджан вышел в финал. Ранее, наша сборная обыграла Кыргызстан (3:0), Казахстан же переиграл Кыргызстан со счетом 3:1.

Финальный матч пройдет 28 августа. Азербайджан сыграет со сверстниками из российского клуба «Краснодар».

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| 2018-08-27T14:49:41+00:00 27 августа 2018, 15:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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