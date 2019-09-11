Сборная Азербайджана U-21 провела очередную игру

Сборная Азербайджана U-21 провела очередную игру.

Команда под руководством Милана Обрадовича сыграла со сборной Грузии. Матч закончился победой соперника со счетом 3-0.

Голы: 45+2, Вато Авреладзе, 73-ая минута Иракли Бугридзе, 84-ая минута Гиорги Арабидзе.

Игрок сборной Азербайджана, Хаджиага Хаджилы на 49-ой минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Стоит отметить что сборная Азербайджана проиграла первую игру с Лихтинштейном со счетом 1-0, второй матч со Словакией победила со счетом 2-1.