Сборная Азербайджана проведет очередной отборочный матч чемпионата Европы

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной отборочный матч чемпионата Европы 2020 года.
Подопечные Николы Юрчевича сыграют дома с командой Словакии.
20:00 АЗЕРБАЙДЖАН – СЛОВАКИЯ
Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Джон Битон (Шотландия).
Азербайджан (ориентировочный состав): Салахат Агаев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Максим Медведев (к), Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Намик Алескеров, Агабала Рамазанов, Рамиль Шейдаев.
Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Джон Битон (Шотландия).
Азербайджан (ориентировочный состав): Салахат Агаев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Максим Медведев (к), Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Намик Алескеров, Агабала Рамазанов, Рамиль Шейдаев.
Другой матч группы:
22:45 ВЕНГРИЯ – УЭЛЬС
Будапешт, стадион «Ференцварош».
22:45 ВЕНГРИЯ – УЭЛЬС
Будапешт, стадион «Ференцварош».
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Венгрия
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|Хорватия
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|Уэльс
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0