Сборная Азербайджана проведет очередной отборочный матч чемпионата Европы

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной отборочный матч чемпионата Европы 2020 года.
Подопечные Николы Юрчевича сыграют дома с командой Словакии.
20:00 АЗЕРБАЙДЖАН – СЛОВАКИЯ
Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Джон Битон (Шотландия).
Азербайджан (ориентировочный состав): Салахат Агаев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Максим Медведев (к), Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Намик Алескеров, Агабала Рамазанов, Рамиль Шейдаев.
Другой матч группы:
22:45 ВЕНГРИЯ – УЭЛЬС
Будапешт, стадион «Ференцварош».
Команда
И
В
Н
П
   М
О
Венгрия
3
2
0
1
5-4
6
Хорватия
3
2
0
1
5-4
6
Уэльс
2
1
0
1
2-2
3
Словакия
2
1
0
1
2-1
3
Азербайджан
2
0
0
2
2-5
0
| 2019-06-11T12:35:33+00:00 11 июня 2019, 13:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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