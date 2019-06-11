Сборная Азербайджана проведет очередной отборочный матч чемпионата Европы

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной отборочный матч чемпионата Европы 2020 года.

Подопечные Николы Юрчевича сыграют дома с командой Словакии.

20:00 АЗЕРБАЙДЖАН – СЛОВАКИЯ

Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Джон Битон (Шотландия).

Азербайджан (ориентировочный состав): Салахат Агаев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Максим Медведев (к), Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Намик Алескеров, Агабала Рамазанов, Рамиль Шейдаев.

Другой матч группы:

22:45 ВЕНГРИЯ – УЭЛЬС

Будапешт, стадион «Ференцварош».