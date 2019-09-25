Сборная Азербайджана поднялась на один дивизион в Лиге наций

Изменен формат Лиги наций УЕФА.

УЕФА утвердил новый формат Лиги наций сезона 2020/21.

Сборная Азербайджана будет выступать в Лиге С, несмотря на то, что по итогам прошлого розыгрыша не смогла заработать повышение в классе, заняв второе место в группе после Косово.

Соперниками нашей сборной по Лиге С станут Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Казахстан, Молдова.

По итогам жеребьевки, которая пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме, наша команда попадет в одну из четырех групп по четыре команды. Победители четырех групп перейдут в Лигу В, аутсайдеры — в Лигу D.

Состав остальных групп выглядит следующим образом:

Лига А: Португалия, Голландия, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Лига В: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Лига D: Гибралтар, Фареры, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Матчи тура пройдут с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, а финальная часть — 2-6 июня 2021 года.(oxu.az)