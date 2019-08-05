Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла 2-е место на ЧМ

В столице Болгарии, городе София, завершился Чемпионат мира по борьбе среди кадетов (U-18).

Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место в командном зачете.

Из 8 отправившихся в Софию борцов 5 заняли места на пьедестале. Нихат Мамедли (55 кг) и Лачин Велиев (92 кг) стали чемпионами мира. Зия Бабашов (48 кг) и Эльмир Алиев (51 кг) взяли серебро, а Фарид Садыхлы (45 кг) — бронзу, передает Report.

Таким образом, сборная Азербайджана со 123 очками уступила лишь сборной Ирана (148 очков). Россия с 99 очками заняла третье место.

Отметим, что ещё две медали в копилку сборной принесли «вольники». Джабраил Гаджиев (65 кг) завоевал золотую медаль, а Мурад Хагвердиев (45 кг) — бронзовую.