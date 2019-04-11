Сборная Азербайджана останется в Баку

Сборная Азербайджана по футболу разрабатывает план подготовки к двум домашним матчам отборочного цикла ЕВРО-2020 против команд Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня). Команда соберется полным составом после финала Кубка Азербайджана (19 мая).

Изначально планировался зарубежный сбор, но рулевой команды Никола Юрчевич отказался от этой идеи ввиду того, что оба официальных матча пройдут в Баку.

За время сборов планируется проведение одного контрольного матча в столице. АФФА ведет переговоры с национальными ассоциациями нескольких стран.