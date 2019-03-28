Сборная Азербайджана неудачно стартовала в отборе

В Словении стартовал отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди юношей (U-19), в котором впервые выступает сборная Азербайджана. В первом матче группы 2 подопечные Агатаира Азимова встречались с командой Кипра и крупно проиграли – 1:7.

В другом матче сборная Голландии обыграла команду Словении – 5:4.

28 марта Азербайджан сыграет с Голландией (старт в 19:30), а 30 марта встретится со Словенией (21:00).

Победитель группы выйдет в финальную часть ЕВРО-2019, которая 8-14 сентября пройдет в Латвии.