Сборная Азербайджана неудачно стартовала в отборе

В Словении стартовал отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди юношей (U-19), в котором впервые выступает сборная Азербайджана. В первом матче группы 2 подопечные Агатаира Азимова встречались с командой Кипра и крупно проиграли – 1:7.

В другом матче сборная Голландии обыграла команду Словении – 5:4.

28 марта Азербайджан сыграет с Голландией (старт в 19:30), а 30 марта встретится со Словенией (21:00).

Победитель группы выйдет в финальную часть ЕВРО-2019, которая 8-14 сентября пройдет в Латвии.

| 2019-03-28T12:38:20+00:00 28 марта 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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