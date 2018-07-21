Сборная Азербайджана начала с поражения в Москве

В Москве стартовал третий этап Евролиги по пляжному футболу.

Сборная Азербайджана в первом матче этапа проиграла команде России со счетом 3:8. За нашу команду отличились Аллахгулиев, Зейналов и Назаров.

Далее подопечных Зейнала Зейналова ждут матчи в группе А с командами Швейцарии (21 июля) и Польши (22 июля). В первом туре Швейцария проиграла Польше (5:6).

Напомним, что в первом этапе Евролиги в Баку Азербайджан стал третьим в своей группе, сыграв с Францией (4:1), Беларусью (1:4) и Португалией (0:6).

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