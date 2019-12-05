Сбой в работе Facebook произошел почти по всей планете

В работе социальной сети Facebook по всему миру произошли сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы с работой мессенджера стали фиксироваться ночью. Половина пользователей сетовала на то, что она не может обновить новостную ленту. Еще 28% заявили о невозможности зайти в приложение и 22% — не могли авторизоваться.

Больше всего жалоб было в разных уголках США, Канады, Мексики, Перу, Аргентины, Бразилии, Британии, Франции, а также в Греции, России и не только.

Причины глобального сбоя пока неизвестны.(Газета.Ru)

| 2019-12-05T11:13:17+00:00 5 декабря 2019, 11:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss