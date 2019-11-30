Сбой по всему миру произошел в работе Twitter

Пользователи ряда стран жалуются, что не могут воспользоваться социальной сетью Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Чаше люди жаловались на проблемы с работой веб-сайта. Таких людей было 48%. Также 34% рассказали, что не могут войти в приложение на iPhone или iPad и 17% — не могли воспользоваться на Android.

Большое количество жалоб поступило от пользователей в США (Нью-Йорк, Бостон), в Канаде (Торонто), в Мексике, в Британии (Лондоне), а также в России (Москве) и Японии.

Причина сбоев на данный момент пока не установлена.(Газета.Ru)

| 2019-11-30T10:06:33+00:00 30 ноября 2019, 11:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss