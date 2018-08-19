Сбившему пешеходов у парламента Британии предъявили обвинения

Британскому подданному, уроженцу Судана, который направил автомобиль на людей и врезался в барьер под стенами британского парламента, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Однако инцидент при этом по-прежнему расследуется как возможный теракт.

Обвинение предъявлено по двум пунктам — в попытке убить людей (он сбил пешеходов и велосипедистов), а также в покушении на убийство полицейских.

29-летний Салих Хатер, который иммигрировал из Судана и жил в Бирмингеме, в понедельник, 20 августа, предстанет перед магистратским судом Вестминстера.

Утром во вторник, 14 августа, за рулем малолитражного автомобиля «Форд Фиеста» мужчина врезался в ограду у здания парламента в Лондоне. Он был задержан полицейскими на месте происшествия, в результате наезда пострадали несколько человек.

Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции Лондона, а инцидент по-прежнему рассматривается как возможный террористический акт, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

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